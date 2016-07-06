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إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم

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إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم
أصيب 19 مواطناً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 19 تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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