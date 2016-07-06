غرق 4 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين فى غرق مركب نيلى ببولاق أبو العلا

أكد مصدر أمنى بشرطة المسطحات المائية، أن 4 أشخاص غرقوا صباح اليوم الأربعاء فى قارب كان يقلهم فى النيل بكورنيش بولاق أبو العلا بالقاهرة، بينما تم إنقاذ 6 أخرين.

وكشف المصدر، أن المركب كان يقل 10 أشخاص واصطدم بجسم كوبرى 15 مايو أثناء سيرها فى النيل مما أدى إلى إنقلابها وتم استخراج 4 جثث ونقلوا إلى المستشفى.

تلقى اللواء حامد العقيلى مساعد الوزير للمسطحات المائية بانقلاب مركب اسفل كوبرى 15 مايو وبدوره كلف بانتقال قوات الأنقاذ النهرى وشرطة المسطحات للمكان لاجراء عمليات البحث وإنتشال الجثث.

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