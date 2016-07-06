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قواعد قبول الحاصلين على الثانوية من الإمارات والمغرب والجزائر بالجامعات

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قواعد قبول الحاصلين على الثانوية من الإمارات والمغرب والجزائر بالجامعات قواعد قبول الحاصلين على الثانوية من الإمارات والمغرب والجزائر بالجامعات
أعلن مكتب تنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة بالجامعات، شروط قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب، الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وشملت شروط التحاق الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس الإمارات العربية المتحدة:
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1- الشهادة الثانوية العامة من الإمارات العربية: تعادل الشهادة الثانوية العامة المصرية بقسميها العلمي والأدبي.
>2- الشهادة الثانوية الباكستانية الممنوحة من كل من كلية الشيخ خليفة بن زايد العربية والمدرسة الثانوية الإسلامية الباكستانية بمنطقة العين التعليمية بدولة الإمارات العربية:
>(أ‌) تعامل معاملة الشهادة الثانوية الانجليزية I.G.C.S.E والتي تشترط ضرورة دراسة الطالب بنجاح عدد 8 مواد على المستوى الممتد (EXTENDED) .
>(ب‌) ضرورة أن تكون الشهادة الثانوية الباكستانية تحت مسمى
>INTERMEDIATE HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (HSSC)

أما عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية المغربية بالجامعات والمعاهد المصرية جاءت الشروط الخاصة بهم:
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>1- شهادة البكالوريا المغربية الفرنسية: تعادل الثانوية العامة بقسميها(العلمي والأدبي)على أن يجتاز الطالب امتحانا فى اللغة العربية والدين في مستوى الثانوية العامة قبل الحصول على البكالوريوس.
>2- البكالوريا المغربية الجديدة(نظام ست سنوات): تؤهل للالتحاق بالكليات النظرية في الجامعات المصرية.
>3- شهادة المدرسة الأمريكية بالقنيطرة بمراكش بالمغرب
>(Qunitira American High School) تعادل الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي في ج.م.ع.
>4- اعتبار شهادةHigh School Diploma التي تمنحها المدرسة الأمريكية بالرباط بالمغرب والتي تمنحها مدرسة (Rabat American School) بقسميها العلمي والأدبي مؤهلا للالتحاق بالجامعات المصرية بشرط استيفاء مواد القبول المؤهلة للالتحاق بكل كلية.

وفيما يتعلق بقواعد القبول بشهادة الثانوية الجزائرية :
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>1- الشهادة الثانوية الجزائرية(البكالوريا الجزائرية): تؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية.
>2- الشهادة النهائية للتعليم الثانوي من معهد عبد الحميد بن باوليس بالجزائر: تؤهل للالتحاق بكليات الحقوق والآداب ودار العلوم بشرط أن يؤدى الطالب امتحانا تكميليا في اللغة الإنجليزية على أنها لغة أوروبية ثانية مع مادتين تختارهما الكلية وفقا للنظام الذي تقرره الجامعة.
>3- الشهادة الثانوية من معهد الحياة للتربية والتعليم بمدينة القرارى بالجزائر: تعادل الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي.
>4-الشهادة الثانوية الإسلامية الجزائرية(البكالوريا الثانية)نظام السبع سنوات: تعادل الثانوية العامة في جمهورية العربية.
>(أ‌) الشعب التقليدية الكلاسيكية والعصرية : تعادل الثانوية العامة القسم الأدبي.
>(ب‌) شعبة العلوم التجريبية: تعادل الثانوية العامة القسم العلمى.

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