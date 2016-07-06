فتح حديقة الأورمان والمتحف الزراعى أمام المواطنين للاحتفال بعيد الفطر

قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة، إنه تقرر فتح حديقة الأورمان لاستقبال الجمهور خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك ،وذلك بعد الانتهاء من تجهيز كل المسطحات الخضراء، بالإضافة لتطوير منطقة ألعاب الأطفال، وتأهيل دورات المياه وأماكن الجلوس، كما تقرر فتح المتحف الزراعى أمام المواطنين للاحتفال بالعيد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة أعياد الربيع، لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية، مشيرا الى أنه تم توفير "سلات" وأكياس القمامة لزوار الحديقة لرمى المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة المكان، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة.

9 حدائق حيوان تتزين لاستقبال زوار العيد.. عروض للفيلتين نعيمة وكريمة والزرافة "يأسو" بحديقة الجيزة.. و4 دببة و36 أسدا وسبع البحر "الليمبى" والشمبانزى إنجى فى انتظار الزوار.. و12 منفذا لبيع للتذاكر