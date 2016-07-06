فوائد مذهلة للمانجو تجعلها فاكهة العيد.. تعالج الحموضة وتعزز القدرة الجنسية

يطالب الأطباء بضرورة تناول الفواكه دائمًا والاعتماد عليها فى إمداد الجسم بالسكريات الطبيعية التى يحتاجها، ويفضل تناول كل نوع فاكهة فى موسمها للاستفادة من كل نوع.

ومع بداية فصل الصيف تنتشر فى الأسواق فاكهة المانجو، ومن خلال فوائدها المتعددة يمكن جعلها من بين طبق الفاكهة المميز فى العيد كبديل عن الكعك والبسكويت، وتوضح الدكتورة علا محمد أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة فوائد المانجو قائلة: "يعتبر طبق الكعك والبسكويت من أهم الأطباق التى نضعها بجوارنا خلال إجازة العيد، وهو ما ينتج عنه العديد من الأمراض، لهذا يفضل استبدال الكعك والبسكويت بالفواكه ومن أهم الأنواع المتوفرة حاليًا فى الأسواق المانجو".

وتابعت: "من المعروف أن المانجو من الفواكه عالية السعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذلك هى مناسبة لمن يحاولون زيادة وزنهم، وأما لمن ينقصون وزنهم عليهم عدم الإفراط فى تناولهم لها، حيث تحتوى المانجو على فوائد كثيرة حيث إنها تحتوى على مضادات الأكسدة القوية والخصائص المضادة للسرطان، وتحتوى على نسبة عالية من الحديد، لهذا تعد المانجو من الفواكة الجيدة للنساء الحوامل وكذلك للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم".

وأضافت الدكتورة "علا": "تحتوى المانجو على الفيتامين A وفيتامين E والسيلينيوم الموجودة والتى تعمل على حماية الفرد من أمراض القلب، تساهم المانجو فى علاج حموضة المعدة وسوء الهضم، أما التنظيم الهرمونى يتم عن طريق مد الجسم بفيتامين E والمتوفر فى المانجو ما يجعل التنظيم الهرمونى يحدث بشكل أكثر كفاءة وهو ما يعزز الحياة الجنسية".

وعن باقى فوائد المانجو أشارت الدكتورة "علا" إلى أنها تحتوى على مضادات للالتهابات تساعد فى تخفيف أعراض الربو، وأثبتت الدراسات أن المانجو تساعد على تحسين التركيز وقوة الذاكرة وحمض "الجلوتامين" المتوفر بداخلها يساعد الأطفال على الحفاظ على ذاكرة جيدة والحفاظ على خلايا المخ نشطة.

وعن دور المانجو فى حماية الفرد من السرطان، قالت الدكتورة "علا": "المانجو يوفر حماية الجسم ضد سرطان القولون والثدى، وسرطان البروستاتا وسرطان الدم، حيث تحتوى على عدة مركبات "بولفنوليك" مضادة للأكسدة التى توفر حماية ضد أمراض السرطان القولون بالإضافة إلى أن المانجو يقدم دفعة كبيرة لتقوية الجهاز المناعى كما أنها مصدر كبير للفيتامين B6، فيتامين C وفيتامينE وفيتامين (أ) الذى يقوى البصر.

وتعتبر المانجو مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض التالية الالتهابات البكتيرية، الإمساك، الإسهال، اضطرابات العين، تساقط الشعر، اضطرابات الكبد، واضطرابات الدورة الشهرية.

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