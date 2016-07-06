بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد الفطر المبارك فى بنى سويف

أدى الآلاف من أهالى محافظة بنى سويف، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك فى أنحاء المحافظة وسط تكثيف أمنى من قوات الشرطة، التى قامت بتأمين المصلين ودور العبادة والساحات التى تم تخصيصها لإقامة صلاة العيد.

ففى مدينة بنى سويف أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك، بملعب مديرية التربية والتعليم بمنطقة مقبل ، كما أدى المهندس شريف حبيب محافظ الاقليم واللواء محمود العشيرى مدير الأمن ، واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، والقيادات التنفيذية والأمنية الصلاة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بنى سويف .

وفى مراكز المحافظة السبعة ادى الالاف المصلين صلا ة العيد فى الساحات التى تم تخصيصها بمراكز شباب المراكز فى ظل تواجد رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والامنية بتلك المراكز

وتناول الخطيب فى ساحة مركز شباب تزمنت الشرقية ،فى خطبتة عقب الانتهاء من الصلاة آداب العيد والعودة الى الله والتوبة وعدم الاسراف والتبزير فى الاطعمة والمأكولات.

وكانت مديرية أوقاف بني سويف، قد أعلنت عن تخصيص 106 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة، بواقع (28) ساحة ببني سويف , (26) ساحة بمركز ببا , (19) باهناسيا ، (12) بناصر, (9) بسمسطا , (2) بالواسطى و(10) ساحات بالفشن



>

صلاة عيد الفطر المبارك



>

المصلون يؤدون تكبيرات الصلاة



>

توافد المصلون على الساحات



>

الاهالى يكبرون تكبيرات الصلاة



>

صلاة عيد الفطر المبارك



>

المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك



>

صلاة العيد

- مدير الأمن لأهالى بنى سويف: استمتعوا بأجازة العيد فى أمن وأمان

>