إدانة تفجيرات الحرم النبوى ونبذ العنف فى خطبة عيد الفطر بسوهاج

أدن الشيخ زين العابدين عبد اللطيف، المستشار الديني لمحافظة سوهاج، فى حطبة العيد من ساحة استاد سوهاج الرياضى، تفجيرات الحرم النبوى بالمملكة العربية السعودية ، وقال إنه يجب أن نتكاتف من أجل بناء الوطن والتقدم إلى الأمام، بالعمل على بناء وحدة اقتصادية شاملة للنهوض من الأزمات التى تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة نبذ العنف والخلافات وإعلاء مصلحة الجماعة عن مصلحة الفرد .

من جانبه، توجه اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إلى نادى الشرطة الرياضى من أجل تقديم العيدية للأطفال الأيتام والإلتقاء بهم لتقديم الهدايا لهم، كما قرر فتح أبواب النادى لهم بالمجان طوال فترة العيد مع ضرورة تقديم كل المساعدات اللازمة لهم والتى من شأنها إدخال البهجة والسرور عليهم.

أوقاف سوهاج: الانتهاء من تجهيز 171 ساحة لإقامة صلاة عيد الفطر

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