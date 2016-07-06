بالصور.. محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يؤدون صلاة العيد بمسجد الميناء الكبير

أدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبرفقته اللواء عادل التونسي مدير الأمن، ومسئولى وقيادات محافظة البحر الأحمر، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

وتلقى محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن ومسئولى المحافظة التهانى من الأهالى بساحة مسجد الميناء الكبير.

وشهدت شوارع مدينة الغردقة تشديدات أمنية مكثفة وخاصة بالقرب من ساحات صلاة العيد، المختلفة وتمركزت مختلفة ومكثفة لسيارات الإسعاف.

ومن المقرر أن يزور محافظ البحر الأحمر ومسئولى المحافظة المرضى بمستشفيات الغردقة العام والعسكرى بالغردقة لتهنئتهم بعد الأضحى المبارك.

وكانت محافظة البحر الأحمر خصصت عدد 14 ساحة و72 مسجد لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمدن المحافظة المختلفة، حيث تم تخصيص ساحتين بمدينة الغردقة هما ساحة مسجد الميناء وساحة مسجد الرحمن.

وفى رأس غارب خصصت ساحة مسجد المدينة المنورة ومسجد عمر بن الخطاب ، وبمدينة سفاجا ساحة نادى الشاطئ ونادى الالمونيوم وساحة مسجد الخالدين.

وفى مدينة القصير تم تخصيص ساحة مدرسة السلام وساحة ملعب العوينة، وفى مدينة مرسى علم ساحة مسجد الإيمان وساحة مسجد سيدى ابو الحسن الشاذلى، وبمدينة الشلاتين ساحة المركز الإسلامى وساحة مسجد جمعون و بمدينة حلايب ساحة مسجد التوبة.

وعن المساجد تم تخصيص عدد 72 مسجد بمدن المحافظة وراعي التخصيص من حيث بعدة عن الساحات المخصصة للصلاة ومساحته.



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قيادات ومسئولى المحافظة يؤدون صلاة العيد بمسجد الميناء



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محافظ البحر الاحمر بتلقي التهاني من الاهالي



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صلاة العيد بمسجد-الميناء الكبير

استنفار أمنى بالشوارع والميادين لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر

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