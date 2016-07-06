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جو بايدن يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق

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جو بايدن يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق جو بايدن يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق
أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث هاتفيا مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى حيث قدم تعازيه فى ضحايا هجوم بغداد الذى نفذه تنظم "داعش" فى الأسبوع الماضى.

وذكر بيان البيت الأبيض أن بايدن أدان بشدة هجوم "داعش" حيث وصف استهداف المدنيين الأبرياء بالعمل الجبان والذى يتسم باليأس.

وأكد بايدن، خلال الاتصال، التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة العراق فى هزيمة تنظيم "داعش" حتى يمكن أن يعيش جميع العراقيين فى سلام واستقرار.
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