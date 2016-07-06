مركز المصالحة الروسى: 5 انتهاكات لنظام التهدئة فى سوريا

أعلن مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة، ارتفاع عدد البلدات التى انضمت إلى نظام وقف الأعمال القتالية فى البلاد إلى 177، فيما رصد المركز 5 انتهاكات للتهدئة.

وأضاف المركز- فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت عن التزامها بشروط نظام وقف الأعمال القتالية وتنفيذها، لم يتغير وبقى عند 61.

وبشأن انتهاكات التهدئة، قال المركز أن فصائل "جيش الإسلام" قصفت بمدافع الهاون مواقع الجيش السورى فى مناطق تابعة لبلدات جوبر ودوما وحيش الفارة وعربين وحرستا فى محافظة دمشق.

وفى شأن متصل، رصد المركز استهداف مسلحى "جبهة النصرة" و"داعش" لعدد من البلدات السورية فى محافظات حلب ودمشق واللاذقية بقذائف الهاون والمدفعية.

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