بالصور..المئات يؤدون صلاة العيد بمساجد السفارة السودانية ونيو جيه فى بكين

تجمع مئات المسلمين من جميع جنسيات العالم فى مساجد السفارة السودانية ونيو جيه، بالعاصمة الصينية بكين، لإداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد فتح أبوابه للمصلين من جميع أنحاء العالم للصلاة، تحت حماية الشرطة الصينية، التى اهتمت بتأمين المنطقة بالكامل.

وقال المواطن الصينى يوسف ليفينق، إنه يحرص دائمًا على صلاة التراويح وصلاة العيد فى هذا المسجد منذ نحو ست سنوات، حيث إنه أحب طريقة تلاوة القرآن السودانية ووجد بها راحة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا هو المسجد الوحيد فى الصين الذى ليس به إمام صينى.

وقال الصحفى السودانى محمد عبد العزيز، إن المسجد يتحول لقبلة للجاليات العربية والإسلامية للصلاة والتواصل الاجتماعى والترويح وصلاة العيد، مما خلق احتراماً كبيراً للجالية السودانية فى الصين، مشيرًا إلى أن السفير السودانى يتكفل بنفقات المسجد خلال رمضان بما فى ذلك تذاكر ومصاريف اثنين من الأئمة يتم إحضارهما سنوياً، بجانب المياه والمشروبات الساخنة والفطائر والحلويات خاصة فى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

ومن جانبه قال كون شان، مسئول الشئون الإسلامية فى إدارة الشئون الدينية فى بكين، إن جمهورية الصين الشعبية تحترم الحريات الدينية دون تميز بين الأديان، متهما وسائل الإعلام الغربية بالترويج لمزاعم غير حقيقة عن الحريات الدينية فى الصين، مؤكدا أن المسلمين فى الصين يتمتعون بكامل حقوقهم فى التعبد وأداء الشعائر.

وأضاف مسئول الشئون الإسلامية، فى تصريح خاصة لــ"اليوم السابع"، أن ما يثار حول منع المسلمين من الصيام وإغلاق المساجد غير حقيقى، موجهًا الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لزيارة الصين والوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم، مؤكدًا أن المسلمين فى الصين عددهم يقوى الارادة ويسمو بالروح.



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المئات من جميع جنسيات العالم بالعاصمة الصينية بكين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



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المسلمون يؤدون صلاة العيد بالصين



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مسلمو الصين خلال أداء صلاة العيد ببكين



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الأطفال والكبار بساحات الصلاة بالعاصمة الصينية بكين



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أطفال مسلمى الصين عقب صلاة العيد ببكين



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المئات من المسلمين خلال أداء صلاة العيد ببكين



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المئات من جميع جنسيات العالم بالعاصمة الصينية بكين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



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المسلمون يؤدون الصلاة بأحد المساجد الصينية بالعاصمة بكين



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الحلوى تنتظر مسلمى الصين عقب صلاة العيد ببكين



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المسلمون بالعاصمة الصينية بكين يتبادلون التهانى بعيد الفطر



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المسلمون يؤدون الصلاة بأحد المساجد الصينية بالعاصمة بكين



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المسلمون يؤدون الصلاة بأحد المساجد الصينية بالعاصمة بكين



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المسلمون بالعاصمة الصينية بكين يتبادلون التهانى بعيد الفطر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمسقط تهنئ سفارة مصر بعيد الفطر

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