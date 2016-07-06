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أهالى شمال سيناء يتوجهون إلى ساحات الصلاة بعد انتهاء حظر التجوال

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أهالى شمال سيناء يتوجهون إلى ساحات الصلاة بعد انتهاء حظر التجوال أهالى شمال سيناء يتوجهون إلى ساحات الصلاة بعد انتهاء حظر التجوال
بدأ قبل قليل، أهالى شمال سيناء التوجه لساحات صلاة العيد بعد انتهاء حظر التجوال رسميا قبل موعده المقرر بساعة، وارتفعت أصوات التكبيرات من الساحات المخصصة للصلاة، وعددها 35 ساحة ( 7 ساحات بمدينة العريش، 8 ساحات ببئر العبد، 13 ساحة برمانة، 3 ساحات بالحسنة، وساحة بكل من الشيخ زويد ورفح والقسيمة ونخل).

كان اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أعلن أنه تقرر تخفيض ساعات الحظر المفروض على محافظة شمال سيناء بمناسبة صلاة عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة العيد فى مواعيدها المحددة. وقال محافظ شمال سيناء فى بيان، إنه سيتم إنهاء الحظر الساعة الرابعة صباحا، حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد، مشيرا الى أنه سيتم تخفيض مواعيد الحظر اليوم فقط.

من ناحيتها انتشرت قوات الأمن بمحيط الساحات المخصصة للصلاة، فيما سارع شباب متطوعين لتنظيم عمليات الدخول من الأبواب المخصصة ومساعدة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وبالتزامن مع أصوات التكبيرات سمع دوى إطلاق النيران التحذيرية بكثافة منبعثة من ارتكازات أمنية حول مدينة العريش وعلى طول الطريق الدولى العريش رفح ومحيط مدينتى الشيخ زويد ورفح .

- بمناسبة صلاة العيد.. تخفيض ساعات الحظر فى شمال سيناء اليوم

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مصر 365