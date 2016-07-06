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"العرابى": تحرك إسرائيل فى أفريقيا أخذ شكلا جديدا ووجودها معروف لمصر

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"العرابى": تحرك إسرائيل فى أفريقيا أخذ شكلا جديدا ووجودها معروف لمصر "العرابى": تحرك إسرائيل فى أفريقيا أخذ شكلا جديدا ووجودها معروف لمصر
أكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إسرائيل لديها نشاط كبير فى أفريقيا منذ فترة طويلة، وتحركاتها أخذت شكلا جديدا، بأن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بجولة فى إفريقيا ويلتقى مجموعة من القادة الأفارقة بما فيهم رئيس جنوب السودان.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لـ"اليوم السابع" ، أن هناك لغز وشكل جديد فى تحركات إسرائيل بالمنطقة الإفريقية، لافتا إلى أنه فى السابق كانت تحركات إسرائيل بإفريقيا ليست عالية المستوى لكن لها تواجد فى أفريقيا ومعروف للدولة المصرية.

وأوضح "العرابى" أن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية فى القارة السمراء، متابعا:"يجب علينا المتابعة الدقيقة والمراقبة لكل التحركات وفى نفس الوقت ندعم نشاطنا مع الدول الإفريقية بشكل أكبر".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصل العاصمة الكينية، صباح أمس الثلاثاء، ضمن جولته الإفريقية التى تشمل 4 دول إفريقية والتى ستنتهى يوم الخميس المقبل بإلقاء خطاب فى البرلمان الإثيوبى.

نتنياهو يعلن غزو تل أبيب للقارة السمراء بجولة لأربع دولة من حوض النيل.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يلقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبى الخميس.. ويؤكد: هدفى من زيارة أفريقيا الانفتاح على إسرائيل

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