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وكيل أوقاف الإسكندرية يلقى خطبة عيد الفطر بمسجد المرسى أبو العباس

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وكيل أوقاف الإسكندرية يلقى خطبة عيد الفطر بمسجد المرسى أبو العباس وكيل أوقاف الإسكندرية يلقى خطبة عيد الفطر بمسجد المرسى أبو العباس
يلقى الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل أوقاف الإسكندرية، خطبة عيد الفطر ويئم المصلين، اليوم ، بمسجد المرسى أبو العباس، ويحضر فيه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، واللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية وقيادات الأوقاف.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية، جهزت 281 ساحة لصلاة عيد الفطر بالإسكندرية فى 10 دوائر بمختلف انحاء المحافظة، وتتضمن منطقة الدخيلة 24 ساحة ومنطقة شرق الإسكندرية 16 ساحة، والعامرية 39 ساحة، ومنطقة وسط 15 ساحة، بينما منطقة المنتزة 34 ساحة ، والجمرك 10 ساحات، بينما لمنطقة برج العرب نصيب فى 26 ساحة ومحرم بك 33 ساحة بينما النصيب الأكبر لمنطقة الرمل الذى ستتضمن 65 ساحة لصلاة عيد الفطر.

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