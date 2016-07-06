طوارئ بمستشفيات شمال سيناء خلال فترة العيد

صرح الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بأنه تم رفع درجة الِاستعداد والطوارئ بكافة مستشفيات العريش العام، وبئر العيد المركزى، والحسنة ونخل المركزى خلال فترة العيد.

وأضاف أنه تم توتوفير الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل، ومضاعفة أعداد الأطباء والنوباتجين من جميع التخصصات الطبية والإبلاغ غرفة الطوارئ بالمديرية عن مصابين الحوادث، تكثيف نوباتجيات فى جميع التخصصات الطبية، وتوافر عدد من أسرة القسم الداخلى، وأن أقسام الاستقبال والطوارئ مستعدة لاستقبال مرضى طوال أيام الأسبوع خلال 24 ساعة ، و تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارات الإسعاف.

>بمناسبة صلاة العيد.. تخفيض ساعات الحظر فى شمال سيناء اليوم>http://www.youm7.com/story/2016/7/6/بمناسبة-صلاة-العيد--تخفيض-ساعات-الحظر--فى-شمال-سيناء-اليوم/2789332#