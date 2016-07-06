"العليا للتنسيق": 10 % لتقليل الاغتراب.. وحظر العمل بالتحويلات الورقية

توصلت اللجنة العليا للتنسيق، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، لحل فيما يخص مشكلة تحويلات تقليل الاغتراب، التى يجريها طلاب الثانوية العامة بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة للتسجيل بالكليات الأقرب جغرافيا لهم، وذلك بعد دراسة شكوى مكتب التنسيق والطلاب بالنسبة لتحويلات تقليل الاغتراب، التى تتم عن طريق التنسيق الإلكترونى، وأدت إلى احتجاج وتجمهر الطلاب مرات عديدة، سواء بمكتب التنسيق أو أمام وزارة التعليم العالى، رغبة منهم في إجراء أو إعادة التحويل أكثر من مرة.

وأكدت اللجنة العليا للتنسيق، أنه يسمح بالتحويل لتقليل الاغتراب بنسبة 10% من الأعداد المقرر للكلية المحول إليها، مشيرة إلى أن التحويل يكون إلكترونيا فقط من خلال برنامج التنسيق الإلكترونى ووفقاً للمواعيد التى يحددها مكتب التنسيق فى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب التنسيق، وأن يكون التحويل للمحافظة التى بها أكثر من كلية مناظرة، لوجود أكثر من جامعة، حسب المنطقة التعليمية للطالب وليس حسب الكلية الأقل فى الحد الأدنى، وذلك لعدم تكدس الطلاب فى كلية بعينها ومراعاة لمصلحة الطلاب.

وأشارت إلى أن التحويل لمرة واحدة فقط ووفقاً لقواعد التحويل التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تنتهى أعمال مكتب التنسيق بإعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية، مؤكدة عدم فتح باب التحويلات الورقية بين الجامعات، وأن يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وزير التعليم العالى: مستعدون لانطلاق موسم التنسيق

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