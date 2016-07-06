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القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى القاهرة

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القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى القاهرة القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى القاهرة
تمكن الرائد أشرف سيف معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط "محمد ت أ " 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم 2137 لسنة 2015م الخليفة " سلاح أبيض "، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقتين خرطوش، واعترف بحيازتهم بقصد الدفاع، وضبط 195 قرص مخدر، اعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3745 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن الرائد شريف الدين الوكيل معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط " إسلام س م " 22 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16مم و11 طلقة، اعترف بحيازتهم بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2965 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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