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ضبط 350 علبة ترامادول و26 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 350 علبة ترامادول و26 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 350 علبة ترامادول و26 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة ثان عقب تقنين الإجراءات من ضبط (350) علبة من عقار الترامادول المخدر بإجمالى (35) ألف قرص داخل مسكن " محمد إ س أ"، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالة.

و ضبط 26 محكوما عليهم، وضبط 4 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 22 مخالفة متنوعة.

وجاء فى البيان، أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 67 مخالفة.

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