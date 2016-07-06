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حملات مكثفة بشوارع المنيا وضبط 16 ألف وحدة ألعاب نارية

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حملات مكثفة بشوارع المنيا وضبط 16 ألف وحدة ألعاب نارية حملات مكثفة بشوارع المنيا وضبط 16 ألف وحدة ألعاب نارية
قال العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، إن المديرية وضعت خطة مسبقة لتأمين احتفالات المواطنين طوال أيام عيد الفطر، حيث تم نشر دوريات أمنية ثابتة وأخرى متحركة علي طول مراكز المحافظة، بالإضافة إلى استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفين وألعاب النارية في أيام العيد.

وأضاف الشحات، أن مباحث بالتنسيق مع المديرية تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف وحدة العاب ناريه متنوعة قبل ترويجها أيام العيد.

تم ضبط "محمد .م"52 سنه صاحب مخزن اكسسسوارات من سمالوط وبحوزته ألعاب نارية بدون ترخيص، بلغت 9 آلاف 420 وحدة ألعاب نارية مختلفة، و"إبراهيم.ا" 45 سنة صاحب مخزن خردوات وبحوزته 4 آلاف 140 وحدة ألعاب نارية، و"هشام.ش" 42 سنة صاحب مخزن خردوات من سمالوط وبحوزته ألفين و915 وحدة ألعاب نارية، و"نصر .ا" 42 سنة صاحب مخزن خردوات أيضا من مطاى بحوزته 1665 وحدة ألعاب نارية، وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.
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- ضبط عاطل بحوزته 800 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها فى العيد بالمنيا
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مصر 365

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