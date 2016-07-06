القبض على قهوجى قتل زوجته الليبية قبل إلقاء نفسه بمصرف نشرت فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ من القاء القبض على الشحات محمد عبد الله عبدالنبى 39 سنة قهوجى بكافتيريا برأس البر ومقيم بدائرة مركز سيدى سالم كفر الشيخ، قبل القاء بنفسه في مصرف نشرت هرباً من رجال المباحث لإرتكابه جريمه قتل بشعه بقتل زوجته الليبية زاهية عبد الله محمود "43"، بدمياط، وتم ترحيله لمديرية أمن دمياط عقب التنسيق بين مديرية أمن كفر الشيخ، ومديرية أمن دمياط.

وبمواجهة زوج المجني عليها ، اعترف بإرتكابه الواقعة ، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وقطعها إلى أجزاء وألقاها بمصرف بجوار أحد المصارف.

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