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الحماية المدنية تضبط 75 منشأة مخالفة لاشتراطات التراخيص ومكافحة الحرائق

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الحماية المدنية تضبط 75 منشأة مخالفة لاشتراطات التراخيص ومكافحة الحرائق الحماية المدنية تضبط 75 منشأة مخالفة لاشتراطات التراخيص ومكافحة الحرائق
تكثف الإدارة العامة للحماية المدنية من جهودها لشن حملات تفتيشية، على "المصانع ـــ المسارح ـــ المبانى ـ مبنى الأحياء ـ مقرات الوزارات والشركات والمؤسسات والمبانى الحيوية بالبلاد، وذلك للتأكد من وجود اشتراطات الحماية المدنية لمكافحة أخطار الحرائق التى تسبب خسائر مادية فادحة، وتكون لها أثر سلبى على الاقتصاد المصرى.

و بدأت إدارة الحماية المدنية، فى مخاطبة الجهات التنفيذية بضرورة إجراء المراجعات الكافية عن الاشتراطات والتوصيات التى رفعتها بشأن المنشآت وتمكنت الإدارة من ضبط 75 منشأة تخالف لشروط الإمن والسلامة للوقاية من أخطار اندلاع النيران منها مصانع وشركات ومخازن بالجيزة والقليوبية والشرقية والقاهرة وتحررت المحاضر اللازمة عن تلك المخالفات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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