الأهلي لـ كلام في الجون: لا نمانع بيع إيفونا بشرطين

لا يمانع الأهلي بيع ماليك إيفونا مهاجم الفريق مقابل مبلغ مالي يرضي النادي، حسبما صرح محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وجود عرض صيني من نادي تيانجين من أجل ضم اللاعب الجابوني مقابل 62 مليون جنيه مصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج كلام في الجون عبر إذاعة ميجا اف ام يوم الثلاثاء: "لو كان العرض جيدا من الناحية المالية، وتوافر البديل الأمثل له فليس هناك أي مانع لبيعه".

وأضاف "طالما سيتم توفير البديل الجيد فلن يقف مارتن يول المدير الفني للفريق حائلا أمام إتمام الصفقة".

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