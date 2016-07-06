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فوائد مذهلة للعسل الأبيض.. أبرزها تقليل التورم ومنع العدوى

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فوائد مذهلة للعسل الأبيض.. أبرزها تقليل التورم ومنع العدوى فوائد مذهلة للعسل الأبيض.. أبرزها تقليل التورم ومنع العدوى
العسل الأبيض من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، لكن كثيرًا من الأطباء والقدماء المصريون كانوا يستخدمونه كعلاج للعديد من الأمراض.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10Homeremedies” عن 3 فوائد لا تتخيلها للعسل الأبيض وتشمل:

1- يخفف تشقق الشفتين


>للحصول على شفاه ناعمة ونضرة وجميلة، عن طريق وضع العسل عليها حيث إنه علاج فعال للشفاه الجافة والمتشققة.

والعسل يمكنه أن يساعد على استعادة الرطوبة المفقودة فى الشفتين لمنع التشققات المؤلمة، بالإضافة إلى ذلك، سوف يقلل من خطر العدوى من تشققات الشفاه عن طريق وضعه عدة مرات فى اليوم، تمامًا مثل مرهم الشفاه.

2- يجعل الأيدى ناعمة


>الأيدى الجافة والخشنة هى مشكلة شائعة جدًا يمكن حلها بالعسل، حيث إنه يحتوى على خصائص مرطبة تساعد على الحفاظ على يديك لينة وناعمة.
>بالإضافة إلى ذلك تساعد على محاربة ضرر الجذور الحرة لمنع علامات الشيخوخة من الظهور على يديك.

3- يقلل التورم بسرعة ويمنع العدوى


>يمكنك استخدام العسل لعلاج الجروح الطفيفة أو أول درجة التى تتميز باحمرار الطبقة الخارجية من الجلد.
>ونظرًا لخواصه المضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، يستخدم العسل فى تقليل التورم بسرعة، ويساعد على منع العدوى وتسرع الشفاء العام.

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