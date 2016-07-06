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بالفيديو.. مشادات ومشاحنات على أولوية شراء الخمور بطنطا ليلة العيد

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بالفيديو.. مشادات ومشاحنات على أولوية شراء الخمور بطنطا ليلة العيد بالفيديو.. مشادات ومشاحنات على أولوية شراء الخمور بطنطا ليلة العيد
شهدت محلات بيع الخمور والبيرة بمدينة طنطا، مشادات ومشاحنات بين المترددين عليها بسبب أولوية الشراء والحجز، بعدما شهدت إقبالا جماهيريا وتكدسا شديدا من قبل المواطنين.

وشهد شارعا سعيد والقنطرة بمدينة طنطا، الكائنة بهما محلات بيع الخمور زحاما مروريا، وتكدس بعدما اصطفت سيارات الشباب بعرض الشوارع، فى صفوف متوازية وسط غياب تام من إدارة مرور الغربية.

وأرجع المترددون ذلك، إلى أن جميع محلات الخمور بمدينة طنطا كانت مغلقة طوال شهر رمضان وفتحت أبوابها للجمهور فى الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، ليلة عيد الفطر المبارك.


>بالفيديو.. مشادات ومشاحنات على أولوية شراء... by youm7


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