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"صحة أسوان" تعلن الطوارئ وتلغى الأجازات بالمستشفيات خلال العيد

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"صحة أسوان" تعلن الطوارئ وتلغى الأجازات بالمستشفيات خلال العيد "صحة أسوان" تعلن الطوارئ وتلغى الأجازات بالمستشفيات خلال العيد
أعلنت مديرية الصحة بأسوان، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأجازات للعاملين داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، استعداداً لأجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المستشفيات والمواقع الصحية استعدت لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة التى يتعرض لها المواطنون، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه تم التأكد من توافر الأمصال المختلفة داخل المستشفيات والمواقع الصحية لمواجهة حالات التسمم الغذائى، مع تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير السيارات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.


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