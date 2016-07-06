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بالصور.. محافظ الأقصر ينهى قطع أهالى الحبيل الطريق ويعيد ضخ المياه للمنطقة

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بالصور.. محافظ الأقصر ينهى قطع أهالى الحبيل الطريق ويعيد ضخ المياه للمنطقة بالصور.. محافظ الأقصر ينهى قطع أهالى الحبيل الطريق ويعيد ضخ المياه للمنطقة
نجح محمد بدر محافظ الأقصر، منذ قليل، اليوم الأربعاء، فى إنهاء قطع الطريق من قبل أهالى قرية الحبيل، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها بالمنطقة، حيث عقد المحافظ لقاءً موسعًا مع المواطنين، وتواجد معهم حتى تم إعادة ضخ مياه الشرب لها.

رافق محافظ الأقصر فى جولته بالحبيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعلن أنه تم اعتماد 3 ملايين جنيه لشبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة، فى منشأة العمارى والزناقطة والقباحى الشرقى، والإقالته والبعيرات وقامولا والمحاميد بحرى، مشيراً إلى أنه طلب تغيير الجدول الزمنى للانتهاء من إقامة عدد من محطات مياه الشرب فى القرنة والحبيل والبغدادى والطود وإسنا وأرمنت والزينية، وضغط الجدول الزمنى لتنفيذها.

وكان عدد من المواطنون قطعوا طريق الحبيل شرق الأقصر، وأشعلوا النيران بإطارات السيارات فى ليلة العيد، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب، مطالبين بإقالة رئيس مدينة البياضية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث سارع المحافظ لمنطقة الحبيل للقاء أهالى المنطقة وبحث مطالبهم، وبقى بين سكان المنطقة حتى عادت المياه مجددًا لمنازلهم.

محافظ الأقصر يحل أزمة المياه بقرية الحبيل (1)
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محافظ الأقصر يحل أزمة المياه بقرية الحبيل

محافظ الأقصر يحل أزمة المياه بقرية الحبيل (2)
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محمد بدر يتفاوض مع أاهالى الحبيل بعد قطع الطريق

محافظ الأقصر يحل أزمة المياه بقرية الحبيل (3)
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محافظ الأقصر ينهى أزمة المياه بالحبيل

محافظ الأقصر يحل أزمة المياه بقرية الحبيل (4)
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محافظ الأقصر يلتقى بأهالى الحبيل لحل الأزمة

- أهالى قرية الحبيل بالأقصر يقطعون الطريق ليلة العيد احتجاجا على انقطاع المياه
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