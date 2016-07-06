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كيرى والجبير يناقشان الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش

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كيرى والجبير يناقشان الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش كيرى والجبير يناقشان الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيرى عقد الثلاثاء اجتماعا لم يكن مقررا مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير وناقشا الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش بعد يوم من تفجيرات انتحارية فى ثلاث مدن سعودية.

وأضافت الوزارة فى بيان أن كيرى والجبير ناقشا أيضا الحاجة إلى إنتقال سياسى فى سوريا والوضع فى ليبيا والمساعى الرامية للوصول إلى حل سياسى فى اليمن وأحدث التطورات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
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