كيرى والجبير يناقشان الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيرى عقد الثلاثاء اجتماعا لم يكن مقررا مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير وناقشا الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش بعد يوم من تفجيرات انتحارية فى ثلاث مدن سعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت الوزارة فى بيان أن كيرى والجبير ناقشا أيضا الحاجة إلى إنتقال سياسى فى سوريا والوضع فى ليبيا والمساعى الرامية للوصول إلى حل سياسى فى اليمن وأحدث التطورات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
وأضافت الوزارة فى بيان أن كيرى والجبير ناقشا أيضا الحاجة إلى إنتقال سياسى فى سوريا والوضع فى ليبيا والمساعى الرامية للوصول إلى حل سياسى فى اليمن وأحدث التطورات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
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