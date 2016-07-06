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عضو بالرئاسى الليبى: اتفاق مع ألمانيا وإيطاليا لعلاج جرحى الحرب ضد داعش

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عضو بالرئاسى الليبى: اتفاق مع ألمانيا وإيطاليا لعلاج جرحى الحرب ضد داعش عضو بالرئاسى الليبى: اتفاق مع ألمانيا وإيطاليا لعلاج جرحى الحرب ضد داعش
أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أحمد معيتيق، أن المجلس قام بالتنسيق مع وزارة الدفاع الألمانية لعلاج جرحى العمليات العسكرية ضد «داعش» فى المستشفى العسكرى الألمانى، مشيرًا إلى أنه جرى التفاهم أيضا مع الخارجية الإيطالية لنقل بعض الحالات الحرجة من الجرحى من المستشفيات فى تونس لتستكمل علاجها بإيطاليا خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال معتيق، فى تصريح صحفى الليلة، «إن المجلس وغرفة العمليات العسكرية لمكافحة داعش قد أنهت التنسيق والتفاهم مع ووزارة الدفاع الألمانية على اتفاق يتم بموجبه علاج جرحى العمليات العسكرية فى المستشفى العسكرى الألمانى، ليتم توقيع العقد غدٍا الخميس، والتفاهم مع الخارجية الإيطالية لنقل بعض الحالات الحرجة من الجرحى من المستشفيات فى تونس لتستكمل علاجها بإيطاليا خلال الأيام القليلة القادمة».

و كان رئيس المجلس الرئاسى، فائز السراج، قد أصدر تعليمات لوزارتى الخارجية والصحة بالعمل على فتح ساحات علاجية جديدة خاصة فى عدة دول أوروبية، وأعلن أنه بصدد إصدار تعليماته لتسييل المبالغ المالية اللازمة لاستكمال وصيانة المستشفيات القريبة من مناطق العمليات الحربية.
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