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د. القحطاني: استهداف المملكة المتكرر مقصود.. والهدف إثارة الفتن وتفتيت الوطن

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د. القحطاني: استهداف المملكة المتكرر مقصود.. والهدف إثارة الفتن وتفتيت الوطن د. القحطاني: استهداف المملكة المتكرر مقصود.. والهدف إثارة الفتن وتفتيت الوطن

د. مفلح القحطاني

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بيان إدانة واستنكار شديد للعمليات الارهابية والتفجيرات الاجرامية التي وقعت في المملكة ومنها حادث التفجير الارهابي الذي وقع في المدينة المنورة قرب الحرم النبوي وتسبب في وفاة بعض رجال الامن وجرح آخرين، معبرة عن الحزن العميق لوفاة الابرياء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمغفرة والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم.

وذكر رئيس لجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني، ان هذا الحادث يؤكد ان من نفذه ومن يقف وراءه لا يمت للإسلام بصلة فلم تردعهم حرمة المكان ولا حرمة الزمان عن ارتكاب فعلتهم المشينة، إن هذه الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها المملكة بين الحين والاخر تؤكد أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف حق الامن في هذه البلاد المباركة، لان هذا الامن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة ولله الحمد يغيظ كثيرا هؤلاء الارهابيين الذين ينفذون هذه العمليات الإرهابية ومن يقف وراءهم من المتآمرين والمحرضين.

واضاف رئيس الجمعية أن هذه التفجيرات تؤكد أن مخطط الإرهاب يهدف الى اثارة الفتن وتفتيت الوطن، ولا يفرق بين الأماكن المقدسة وغير المقدسة، ولا بين المسلمين وغير المسلمين، ويعبث بقيم ديننا الحنيف والقيم الانسانية الحضارية مما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل مكافحته وبيان ضلال وفساد فكر اتباعه، ونثق جميعاً بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية على تتبع هؤلاء المجرمين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.

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