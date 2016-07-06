د. الراجحي: التفجيرات الإرهابية تؤكد ان الاسلام محارب من أناس ليسوا مسلمين

د. يوسف الراجحي

استنكرت جامعة الشعوب العربية -ومقرها مصر- التفجيرات الإرهابية التي طالت مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتفجير مسجد القطيف وتفجير جدة.

وقالت عبر بيان لرئيس الجامعة د. يوسف بن صالح الراجحي، إن حوادث التفجير والقتل والاعتداء التي وقعت بالمدينة المنورة وفي محافظتي جدة والقطيف تصيب ذوي البصيرة بالحيرة والاستنكار لما قام به ارهابيون منحرفون لا يخافون الله عز وجل ويعملون لصالح جهات تناصب العداء للدين وللوطن. وقال د. الراجحي: هذه التفجيرات الارهابية تؤكد ان الاسلام محارب من اناس ليسوا مسلمين والا كيف يتم التفجير بالقرب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقتل المسلمين وترويع الآمنين وقتل الصائمين من جنود الوطن في الشهر الفضيل، وزاد أن هذا السلوك الاجرامي تنكره جميع الفطر السوية وهذا دليل على تزيين الشيطان لهذا العمل المنكر وهو من انتكاس الفطرة فلم يراعِ هؤلاء المجرمون حرمة زمان ولا مكان وذلك من تزيين الشيطان لاتباعه وهؤلاء من اتباع الشيطان. وأضاف رئيس جامعة الشعوب العربية: لقد افجعنا هذا الحدث الذي لا يصدر الا من محصلة انحراف كبير وبعد عن التشريع الالهي الرباني وهو سبيل واضح للمروق من الدين الإسلامي كما يمرق السهم من الرمية، رافعاً التعازي لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ولحكومته الرشيدة وللشعب السعودي ولذوي الشهداء تغمدهم الله برحمته.