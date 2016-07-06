رئيس لجنة الأوقاف: القلب يدمي لما يراه من أعمال ينفذها شباب مغيبو الفكر والتفكير

استنكر رئيس لجنة الأوقاف بمجلس الغرف السعودية الشيخ بدر بن محمد الراجحي التفجيرات الاجرامية التي طالت المدينة المنورة بالقرب من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة الآمنة وتفجيري جدة والقطيف.

وقال الراجحي: ان القلب ليدمي لما يراه من اعمال شيطانية ينفذها شباب مغرر بهم ومغيبو الفكر والتفكير والا كيف لمسلم ان يقتل أخاه المسلم من رجال الأمن الذين يقفون على حماية ضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل وفي أطهر البقاع مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وزاد ان الحوادث الإجرامية الإرهابية التي حدثت في جدة والقطيف والمدينة المنورة اعمال ارهابية تعجز الكلمات عن وصفها وعما تحمله من فكر ضال وخبيث لم يسلم من شره أحد، حتى تلوثت أيديهم الغادرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد الراجحي أن الاسلام حرم الاعتداء باللفظ وباللسان والتطاول على الناس فكيف بقتل المسلمين القائمين على خدمة الامن وحماية المقدسات الاسلامية حقيقة لم نكن نظن يوماً من الأيام أن يصل اجرامهم للحرم المدني الشريف وبجوار قبر رسوله الامين صلى الله عليه وسلم.

وشدد بدر الراجحي على أهمية التوحد والاصطفاف خلف ولاة الأمر يحفظهم الله للوقوف ضد من يريد بالوطن ومقدساته السوء عبر المخططات الخارجية التي تدار من اعداء الدين والعقيدة وهدفها دمار هذا الوطن وأهله والواجب أن يقوم المجتمع بدوره فالمواطن هو رجل الأمن في حماية أمن الوطن وصد كل عابث، مضيفاً أن الأسرة عليها مسؤولية كبيرة في تحذير ابنائها من خطر الفكر الضال ومتابعتهم وغرس المفاهيم الاسلامية في نفوسهم من الصغر وتحذيرهم من دعاة الظلال.

ورفع الراجحي التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد ولذوي الشهداء، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وأمنه واستقراره من كيد الكائدين الضالين وأن يديم عليه الأمن والأمان.