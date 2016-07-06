مشايخ يتواصلون مع المجتمع عبر «تويتر»: نبذ الإرهاب

‏تفاعل عدد من العلماء في المملكة مع أحداث التفجيرات، حيث استنكروا هذا العمل وذلك من خلال معرفاتهم في تويتر.. الشيخ سعود الشريم امام وخطيب المسجد الحرام كتب: مهما فجروا وقتلوا وافسدوا، فإن ذلكم كله لن يزيدنا إلا يقيناً بأنهم هم الذين وصفهم لنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم "يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان".

الشريم: مهما فجروا فإن ذلكم لن يزيدنا إلا يقيناً

كما غرد الدكتور عائض القرني بعدد من التغريدات يقول فيها: تفقد ابنك كل يوم تربية وافكاراً وثقافة وجلساء، العقول تُسرق عند ضعف التربية والرقابة.

عائض القرني: العقول تُسرق عند ضعف التربية والرقابة

وقال ايضاً: من نحر والديه وذبح الركّع السجود لن يتورع عن أي عمل، فهيا صفاً واحداً في وجه اعداء الدين والوطن.

وقال في تغريدة اخرى: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مؤمن لكبّهم الله على وجوههم في النار.

أيضاً غرد الشيخ الدكتور عوض القرني قائلاً: أن الإجرام الشيطاني الذي استهدف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواره والمصلين فيه في رمضان لن يستثني أحداً من جرائمه ومواجهته واجب الجميع.

وكتب: ان غاية من وراء الإرهاب تتمثل في: تشويه الإسلام والتنفير منه وتدمير مقدرات اوطاننا وتفكيك مجتمعاتنا وإبادة وقتل شباب الأمة.

عوض القرني: مواجهة الإجرام الشيطاني واجب الجميع

وأضاف القرني في تغريدة أخرى: إن ذوي الإيمان الصادق والعلم الراسخ لن تدفعهم حرب الإرهاب ولا شبه التغريب على دينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم للتخلي عن وسطيتهم.

المصلح: لا دين لهم ولا أمانة

وقال في تغريدة أخيرة: إرهابهم المجرم يهاجم المدينة وجدة والقطيف والكويت واسطنبول، وتسلم منه تل ابيب وطهران، ثم تتهمنا عواصم الغرب ومؤسساته بالإرهاب.

الكلباني: فكر منكوس وجهاد معكوس

وغرد الشيخ خالد المصلح استاذ الفقه في جامعة القصيم: مجرمون لا دين لهم ولا أمانة يؤذون المؤمنين ومن يخدمهم من رجال الأمن الأوفياء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. خيب الله سعي الظالمين، وحفظ بلاد الحرمين.

وعلق الشيخ عادل الكلباني بكلمات معدودة: فكر منكوس وجهاد معكوس.

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