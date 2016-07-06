5 أساطير حول تجميد الأطعمة فى الفريزر.. لا تستجب لها

تلجأ المرأة العاملة إلى فكرة الاحتفاظ بالأطعمة فى الفريزر ليسهل عليها القيام بمهامها المنزلية بالإضافة إلى عملها اليوم، تخفيفًا على نفسها من الأعباء المنزلية، ولكن ظهرت دراسات كثيرة تشكك فى خطوات تجميد الطعام التى تحافظ على فوائد هذه الأطعمة كما هى دون تغيير.

وهو ما جعل الكثيرات يضعن وقتًا طويلاً فى المطبخ للقيام بطهى يومى طازج بالإضافة إلى الذهاب إلى الأسواق لشراء كل الأطعمة والخضراوات الطازجة.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من الأساطير التى تسيطر علينا عند تجميد المواد الغذائية، والتى يؤكد خبراء التغذية فى جامعة بريطانيا أن هذه الخرافات ليس لها أساس من الصحة، ومن هذه الأساطير:

1. الفواكة المجمدة أقل صحية من الفاكهة الطازجة



>2. الأطعمة المجمدة لا يمكن طهيها

>يتحدث البعض عن أهمية تناول الفاكهة من شجرتها، وهو خطأ كبير حيث يمكن الاحتفاظ بها عدة أيام داخل الثلاجة وهى تحتفظ بكامل فائدتها طالما لم تجرح أو تقطع، ولكن وضعها فى الفريزر يغير من شكلها وطعمها فى بعض الأحيان لذلك يمكن الاحتفاظ بها فى الثلاجة دون ضرر.>يحتفظ الجميع باللحوم والدجاج والأسماك فى الفريزر، ويظن البعض أن طعم هذه اللحوم يتغير بمجرد تجميدها ووضعها على النار، وهو خطأ لأن تجميد منتجات اللحوم لا يجعلها تفسد إلا إذا تم تجميدها وذوبانها عدة مرات فقط.

3. الأطعمة التى توضع فى الفريزر هى فى الأصل مجمدة فى ثلاجة السوبر ماركت

>وهذه الأسطورة هى المساهم الأكبر فى إلقاء بعض الأسر أطعمتها فى صناديق القمامة، حيث إنهم لا يضعون فى الفريزر الأطعمة إلا إذا كانت مجمدة من قبل فى ثلاجة السوبر ماركت.

4. لا يمكن تجميد الجبن

5. الطعام المجمد لابد أن يؤكل خلال 3 أشهر فقط

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>من وضع هذه الأسطورة لا يعرف قيمة الوقت، حيث يمكن شراء كميات من الجبن والذهاب إلى المنزل لتقسيمها ثم وضعها فى الفريزر ثم استخدامها مثل الشيكولاته التى نحتفظ بها فى الثلاجة وقت طويل.>وهو ما نفته الهيئة الرقابية لسلامة الغذاء، حيث يمكن الاحتفاظ بالطعام فى الفريزر لعدة سنوات ولا يشترط تناوله خلال 3 أشهر فقط.

- الأطعمة "المجمدة" أكثر قيمة غذائية من الأطعمة "الطازجة"