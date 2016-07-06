"التعليم": منهج جديد لتاريخ الثانوية العامة للعام الدراسى 2018- 2019

قال الدكتور حازم راشد، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية، إن وزاة التربية والتعليم حصلت على موافقة بشأن وضع منهج التاريخ للثانوية العامة بدءا من العام المقبل، وذلك فى إطار استكمال خطة المركز فى تعديل وتنقيح وتأليف المناهج الدراسية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف مدير مركز المناهج فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن تأليف المنهج يبدأ من العام المقبل على أن يدرس الكتاب الجديد للطلاب بدء من العام الدراسى 2018- 2019، مشيرا إلى أن المنهج الجديد يتم تأليفه بناءا على أدلة يتم وضعها من قبل خبراء بمركز المناهج والوسائل التعليمية، مؤكدا أنه بعد تأليف المنهج يخضع لما يسمى بـ"أدلة التحكيم" أيضا طبقا للأدلة الموجودة بالمركز، لافتا إلى أن هناك درجات معينة لا بد أن يصل إليها المنهج الجديد حتى يتم الموافقة عليه واعتماده كمنهج جديد للطلاب.

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