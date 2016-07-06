بيان للداخلية:نلاحق المتهمين بقتل الراهبة (على طريق القاهرة - الإسكندرية)

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام مجهولين يستقلون سيارة بطريق فرعى بالقرب من طريق( القاهرة-الإسكندرية الصحراوى) بإتجاه الإسكندرية، بإطلاق النار على كل من "عبدالحليم حميدة عبدالكريم" ونجله "حمزة" مستقلى السيارة رقم (1434 ط.س.ج) مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة نجله بطلقات نارية متفرقة بالجسم،وأثناء الحادث تصادف مرور السيارة رقم (687 ل.ى .ر.) قيادة "باسم بطرس أنطونيوس" وبصحبته ثلاث راهبات وطبيبة، حيث أصيبت إحدى الراهبات بعيار نارى وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وبمناقشة نجل المجنى عليه الأول أفاد بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وآخرين بمنطقة وادى النطرون، واتهم شخصين محددين بإرتكاب الجريمة، وتكثف الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم فى الجريمة ،كما باشرت النيابة العامة التحقيق.

فيما نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول وفاة أحد الضباط فى الحادث.

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