«دفاع مدني» أم القيوين يناشد بأخذ الحيطة من المفرقعات

أكملت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك في حال وقوع حرائق، ولكل ما يعكر صفو فرحة العيد، وذلك حسب العقيد حسن علي بن صرم، مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين..

والذي ناشد الأهالي والأسر بضرورة مراعاة أبنائهم وعدم تركهم يعبثون بالأدوات الكهربائية داخل المطابخ، ما يشكل خطورة عليهم وعلى كل أفراد الأسرة، كما ناشدهم بعدم السماح لهم بالعبث بالمفرقعات والابتعاد عن الألعاب النارية التي تشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين خاصة في مناسبات الأعياد.

إرشادات ضرورية

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين إن هناك الكثير من الحرائق المنزلية التي وقعت بسبب عبث الأطفال بأعواد الثقاب والولاعات وغيرها من مصادر الاشتعال كالمباخر وخلافها، مناشداً ربات البيوت عدم وضع المباخر داخل خزانة الملابس ما يشكل خطراً على حياة الأسرة، ومراقبة الأطفال وعدم العبث بالمواد المشتعلة..

لافتاً إلى أن هناك نشاطات وحملات مكثفة يقوم بها قسم الحماية المدنية من أجل توعية كل الشرائح من مؤسسات وهيئات ومدارس وأسر تتمثل في برامج توعية وتدريب لتعريف الجمهور بكيفية استخدام الطفايات اليدوية والتعامل مع أنواع الحرائق المختلفة المنزلية والوقائية.