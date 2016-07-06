أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«دفاع مدني» أم القيوين يناشد بأخذ الحيطة من المفرقعات

Google+ Print
«دفاع مدني» أم القيوين يناشد بأخذ الحيطة من المفرقعات «دفاع مدني» أم القيوين يناشد بأخذ الحيطة من المفرقعات

أكملت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك في حال وقوع حرائق، ولكل ما يعكر صفو فرحة العيد، وذلك حسب العقيد حسن علي بن صرم، مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين..

والذي ناشد الأهالي والأسر بضرورة مراعاة أبنائهم وعدم تركهم يعبثون بالأدوات الكهربائية داخل المطابخ، ما يشكل خطورة عليهم وعلى كل أفراد الأسرة، كما ناشدهم بعدم السماح لهم بالعبث بالمفرقعات والابتعاد عن الألعاب النارية التي تشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين خاصة في مناسبات الأعياد.

إرشادات ضرورية

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين إن هناك الكثير من الحرائق المنزلية التي وقعت بسبب عبث الأطفال بأعواد الثقاب والولاعات وغيرها من مصادر الاشتعال كالمباخر وخلافها، مناشداً ربات البيوت عدم وضع المباخر داخل خزانة الملابس ما يشكل خطراً على حياة الأسرة، ومراقبة الأطفال وعدم العبث بالمواد المشتعلة..

لافتاً إلى أن هناك نشاطات وحملات مكثفة يقوم بها قسم الحماية المدنية من أجل توعية كل الشرائح من مؤسسات وهيئات ومدارس وأسر تتمثل في برامج توعية وتدريب لتعريف الجمهور بكيفية استخدام الطفايات اليدوية والتعامل مع أنواع الحرائق المختلفة المنزلية والوقائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية