عهود الرومي: نجدّد عزمنا أن نجعل كل أيام السنة عامرة بالمحبة والتسامح والسعادة والإيجابية

دوّنت معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للتسامح، على حسابها في «تويتر»: «الحمد لله على التمام.. الحمد لله على الصـيام والقيام.. اللهم تقبل منا رمضان وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة ونحن بصحة وعافية». وأضافت: «رمضان يا أغلى شهور العام.. نودّعك وقد نثرت في أيامنا السعادة، وزرعت فينا الإيجابية، وأنرت ليالينا بالخير والعطاء».

وقالت معاليها: «نجدّد عزمنا ونحيي هممنا بأن نجعل كل أيام السنة عامرة بالمحبة والتسامح والعطاء ومزدهرة بقيم والسلام والسعادة والإيجابية، كما نجدّد عزمنا ونحيي هممنا بأن نجعل كل أيام السنة عامرة بالمحبة والتسامح والعطاء ومزدهرة بقيم والسلام والسعادة والإيجابية. ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على شعب الإمارات وأرضها الغالية وعلى كل شعوب ودول العالم».