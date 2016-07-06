خادم الحرمين يتلقى تعازي عدد من القادة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تعزية ومواساة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها عن تعازية ومواساته إثر الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة العربية السعودية، واستهدفت مواقف سيارات للزوار في المدينة المنورة، ومسجداً بمحافظة القطيف، والعمل الإرهابي الذي وقع في مدينة جدة.

وأكد جلالته عن تضامن بلاده التام ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف حماية لأمنها واستقرارها, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها الأمن والاستقرار ويجنبها وشعبها كل مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء من أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان أعرب فيها عن تعازيه ومواساته إثر استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين في التفجير الإرهابي الذي استهدف واقف سيارات للزوار بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأكد فخامته أن كل ما يمس المملكة وشعبها يمس السودان، داعيا الله أن يتقبل الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم الأمان والاستقرار لبيوت الله ومدن المملكة.

وجدد التأكيد بوقوف السودان صفاً واحداً ضد التطرف والإرهاب في المنطقة، داعياً إلى ضرورة اهتمام دول المنطقة بالتحصين الفكري من أجل حقن الدماء وتعظيم حرمتها، وحفظ الأمن والسلام الدوليين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر, عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته إثر الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة.

وأكد الشيخ تميم عن تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف حماية لأمنها واستقرارها الذي هو أمن واستقرار دول الخليج العربية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين في التفجيرات الإرهابية.

وقد أعرب جلالته عن شجبه واستنكاره الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والشرائع السماوية.

وسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة من أخيه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر عبر فيها عن تعازية ومواساته إثر الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة.

وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر عن تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ودعمها لشتى الجهود والإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف حماية لأمنها واستقرارها.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عبر فيها عن صادق تعازيه ومواساته باستشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين في التفجيرات الإرهابية التي وقعت في المدينة المنورة، ومحافظة القطيف، ومدينة جدة.

وأعرب سموه عن شجبه واستنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين عبر فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها للتفجيرات الإرهابية.

وأكد سموه وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بتمام الشفاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية من رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حرمة المسلمين والمسجد النبوي في المدينة المنورة ومسجدًا في القطيف.