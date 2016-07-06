بلدية الخبر تكمل استعداداتها وتتأهب للاحتفاء بزوارها في عيد الفطر

أكملت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وعملت البلدية في الأيام الماضية على مراجعة كافة تجهيزاتها ومرافقها، حيث تم الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة للمرافق في إطار المتابعة المستمرة للخدمات في الحدائق من أجل تقديم خدمة مميزة وتوفير البيئة الجيدة للزوار للاستمتاع بالأجواء داخل الحدائق، كما قامت بغسيل كافة الألعاب والمظلات والمشايات والساحات، إلى جانب إتمام أعمال الدهان والصيانة لألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس، ودهان المجسمات الجمالية وصيانة النوافير وتهذيب الأشجار، فيما تم زراعة ما يزيد عن مليون ونصف المليون زهرة في الحدائق العامة والميادين والشوارع العامة والواجهة البحرية.

ودعا م. عصام الملا رئيس بلدية الخبر، الزوار إلى الاستمتاع بأجواء العيد السعيد والحفاظ على مرافق الحدائق وكافة الممتلكات العامة والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة فيها، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول، مؤكدا أن حدائق الخبر توفر المتنفس الأمثل لكل العائلات للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد حرص البلدية على إيجاد بدائل وخيارات متعددة أمام السكان والزوار لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية وفقا لأرفع المعايير العالمية، من حيث البيئة الصحية والخدمات العصرية، كما تعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشروعات حيوية عديدة في هذا المجال.

وذكر أن الخبر تضم ما يزيد عن 67 حديقة ومنتزه تنتشر في كافة الأحياء السكنية صممت لتعطي نماذج خاصة لحدائق الأحياء التي توفر نوعاً من التكامل بين الحي والحديقة التابعة له، وقد تم تصميمها لتكون معلماً مميزاً، من خلال إنشاء حدائق تحتوي على مسطحات خضراء تتيح مساحات متنوعة لممارسة أنشطة مختلفة وتشمل على ساحات للألعاب ومشايات ومظلات ومقاعد للجلوس وملاعب للكرة إضافة إلى الأشجار والنخيل، فيما يبلغ عدد العاب الأطفال في الخبر أكثر من 450 لعبة.

غسيل ألعاب الأطفال

الحدائق تتأهب لاستقبال زوارها

فرد وتنظيف الرمال

زراعة الزهور