قطيعــة الأقــــارب.. براءة الأطفال تعيد المياه لمجاريها

العيد ببهجته وفرحه فرصة سانحة للتواصل ونبذ الخلافات بين الأقارب والأخوة، وفي يوم العيد تتميز النفوس بطابع التسامح المفعم بفرحة العيد والتي لا تكتمل إلا بوجود الأهل والأقارب كباراً وصغاراً مجتمعين في مكان واحد وعند غياب احدهم أو بعضهم عن اللقاء الجميل فإن السؤال الذي يطرح نفسه أين فلان، وعسى ماشر، مما يؤكّد صفاء القلوب بالسؤال عن بعضهم، وبين العيد والعيد عام كامل تحدث فيه العديد من التغيرات والخلافات بين الأقارب لأسباب عدة، وفي غياب دور المُصلح والانشغال بمجريات الحياة لا نكتشف هذه القطيعة إلا في اجتماع عام للأهل أو مناسبة العيد أو من خلال سؤال مثير من قبل احد الأطفال عن أبناء العم والخال، هنا تبدأ إثارة المشاعر من قبل الصغار وبعفوية تامة ومن هنا يستطيع الصغار وهم في فرحة العيد تحريك القلوب القاسية والدفع بها نحو التسامح وتقديم التنازلات مقابل صلة الرحم واكتمال فرحة العيد.

الخلافات العائلية

يقول الشيخ عبدالعزيز السيار: إن الخلافات العائلية تحدث دائما لأسباب عدة ولكن وصولها إلى حد القطيعة غير جائز وقبول الأعمال عند الله مرتبط بحل هذه الخلافات والتسامح والتصالح، مضيفاً ان قطيعة الرحم من الأمور المحرمة ولاشك أن العيد فرصة لحل هذه الخلافات وهنا يبرز دور المصلحين من أبناء العائلة ولمن سعى في مثل هذه المواضيع أجر عظيم لذا لا بد أن يكون السعي لحل الخلافات مبكراً وقبل العيد حتى تكون الأنفس مهيأة في العيد للمصالحة وبالتالي اكتمال الفرحة ونشر السعادة بين الصغار والكبار، لافتاً إلى ان الدين الإسلامي دين التسامح والمحبة والترابط ونحن أبناء الأمة الإسلامية أولى بتطبيق هذا المبدأ.

واكد أن وقع التسامح على نفوس الصغار كبير جداً ويسعدهم ويلاحظ ذلك من خلال تعابيرهم الشكلية وحديثهم، لذا نؤكد على دور العقلاء في الأسرة في الإصلاح والتسامح وأحياناً يصلح الصغار بعفويتهم وتحريك المشاعر مالا يصلحه الكبار.

براءة الصغار تُصلح الكبار

ويتحدث خالد محمد عن موقف جميل حدث له في عيد العام الماضي بقوله: كنت على خلاف مع ابن عمي في موضوع مالي تسبب في قطيعة بيني وبينه استمرت ثلاثة اعوام وخلال اجتماع الأسرة في عيد العام الماضي فوجئت بأحد الأطفال يقبلني ويجلس في حضني وينظر الى الجميع بابتسامة، وعندما تطلعت في وجهه عرفت انه ابن ابن عمي الذي هجرته لمدة ثلاث اعوام وعندما رفعت نظري ورأيت الجميع ينظرون إلي آملين أن يحرك هذا الطفل مشاعر التسامح والمصالحة التي عجز عنها الكبار بسبب عنادي، وعندما نظرت إلى ابن عمي شاهدت في وجهه القبول بالتسامح وعلى الفور قمت وسلمت عليه وتصالحنا وساهم أفراد العائلة في حل الخلاف المالي.

من العايدين

ويشير غازي محمد الشريف الى ان عبارة "من العايدين" إذا لم تكن نابعة من القلب ومعطرة بالتسامح والمحبة وصفاء النفوس في العيد فلن تكون لها قيمة ويقتصر مفعولها على لحظات صباح العيد فقط؛ لذا لا بد أن يهنئ المسلم قريبه بالعيد بمشاعر صادقة متناسياً جميع الخلافات أو الضغينة والتي قد يكون مصدرها الحسد والشيطان الذي يسعى للتفريق بين الإخوان والجيران والأقارب، متابعاً العيد فرصة لمن يريد أن يفتح صفحة جديدة في حياته ممتلئة بالمحبة للآخرين بعيداً عن الضغائن والحسد والقطيعة.

ويشير فايز الدوسري إلى موقف جرى في احد الأعياد حينما سأل احد الأطفال والده: أليس لنا أقارب وأبناء عمومة؟ فقال والده نعم لكم، فقال الطفل لماذا لا نقضي أيام العيد عندهم؟ وكان الأب على خلاف معهم حول قطعة ارض وقد فجر سؤال الطفل مشاعر الأب والأسرة حيث بادر الأب بالاتصال بأقاربه واخبرهم بأنه سيقضي أيام العيد عندهم مما زاد من فرحة العائلة.

ويرى عبدالله السبيعي أن مشاغل الحياة ومجرياتها اليومية ومواقع العمل أحدثت فجوة بين الأقارب في التواصل بشكل مباشر، مضيفاً بسبب غياب التواصل عمل ابنائي الصغار ما لم نقم به نحن الكبار، حيث قاموا بالتواصل بينهم وأعدوا مجموعة -قروب- للتواصل بينهم دون علمي، وفي عيد العام الماضي اخبرني ابنائي الصغار بأنهم أعدوا حفل معايدة وتكريم للكبار وأنه لابد من حضوري وذهابنا لقريتنا في العيد، مضيفا رغم كثرة مشاغلي وارتباطي بالعمل وبعد المسافة إلا أنني شجعت الصغار على فكرتهم وذهبنا جميعاً لحضور العيد مع الجماعة وكان عيداً جميلاً قام فيه الصغار والشباب بدور كبير.

تسامح مع جاره

ويتحدث أبو سعود عن قصة ابن جاره (محمد) ودوره في تسامحه مع جاره اذ يقول: لم يعلم محمد ذو الخمسة اعوام بملابسه الجميلة وهو يحمل لعبته في العيد أنه سيصلح خلاف دام اعوام بين الجيران عندما دخل في بيت جيرانهم مع الأطفال وسلم على جاره الذي بينه وبين والده خلاف، ومع ابتسامته قدم لعبته هديه ووجه له دعوة لحضور فطور العيد لدى والده، لافتاً ان هذا الموقف لم يجعل ابو سعود جار أبومحمد يحتمل الموقف فانهمرت دموعه وأحتضن الصغير ودحر الشيطان وذهب الى جاره وتصالح معه في موقف هز مشاعر الجميع وحضر معهم إفطار العيد بناء على دعوة الصغير محمد.

براءة الأطفال وعفويتهم جسر من جسور التواصل والمحبة ‫‬

قرب الأطفال من بعضهم يزيد حميمية العلاقات بين الأسر

اجتماع الأطفال في العيد يزيد من بهجة العيد

مرافقة الصغار لوالديهم في سلام العيد تقربهم من أقاربهم أكثر

عبدالعزيز السيار

غازي الشريف

فايز الدوسري

عبدالله السبيعي