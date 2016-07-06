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هدف #في_القمة – فاروق جعفر يختار لـ في الجول ' حمادة إمام ضحك على الكل '

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هدف #في_القمة – فاروق جعفر يختار لـ في الجول ' حمادة إمام ضحك على الكل ' هدف #في_القمة – فاروق جعفر يختار لـ في الجول ' حمادة إمام ضحك على الكل '

هناك العديد من اللحظات التي لا تنسى في تاريخ القمة وبالطبع أهمها هي الأهداف؟ فما هو أفضلها في رأي نجوم الكرة المصرية.

ويقدم FilGoal.com اختيارات نجوم الكرة المصرية لأفضل أهداف القمة على مدار التاريخ قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل.

وتحدث فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا:"هناك بالطبع العديد من الأهداف الرائعة على مدار تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك".

وأضاف"لكن إن كان علي الاختيار فسأختار هدف الراحل حمادة إمام في موسم 1965-1966 في مرمى عادل هيكل".

وأكمل"حمادة إمام انطلق بجوار خط التماس وظل يتوغل باتجاه منطقة جزاء الأهلي حتى ظن الجميع بما فيهم هيكل نفسه أنه سيقوم بإرسال عرضية".

وأردف"لكن فاجأ حمادة إمام الجميع ووضعها بتسديدة خادعة في الشباك".

وأتم"هذا الهدف يمكن أن نوصفه بأن حمادة إمام ضحك على الجميع".

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فيديو اليوم السابع