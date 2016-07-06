هدف #في_القمة – مصطفى يونس يختار لـ في الجول ' عبقري لم أشاهد مثله '

هناك العديد من اللحظات التي لا تنسى في تاريخ القمة وبالطبع أهمها هي الأهداف؟ فما هو أفضلها في رأي نجوم الكرة المصرية.

ويقدم FilGoal.com اختيارات نجوم الكرة المصرية لأفضل أهداف القمة على مدار التاريخ قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل.

وتحدث مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com قائلا:"هناك هدف أسامة حسني الرابع في نهائي كأس مصر وأيضا محمد بركات في اللقاء الشهير الذي انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق".

واستدرك"لكن الأفضل على الإطلاق كان ذلك الذي سجله ماليك إيفونا في الدور الأول".

وأضاف"هذا الهدف يجسد عبقرية إيفونا في توريطه لمدافعي الزمالك، هو يجب أن يدرس للمهاجمين والمدافعين وحارس المرمى".

وأردف"إيفونا أجبر مدافعي الزمالك على الركض بظهرهم أمامه".

وأتم"في حياتي لم أشاهد لاعبا في الأهلي يفعل ذلك من وسط الملعب".