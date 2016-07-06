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توتو ميركاتو: تورينو يدخل سباق ضم مصطفى فتحي

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توتو ميركاتو: تورينو يدخل سباق ضم مصطفى فتحي توتو ميركاتو: تورينو يدخل سباق ضم مصطفى فتحي

سيدخل نادي تورينو الإيطالي سباق ضم مصطفى فتحي جناح الزمالك خلال لينافس مواطنه بولونيا الذي قدم عرضا في وقت سابق لضم اللاعب.

وحسبما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فإن نادي تورينو أبدى اهتمامه بضم اللاعب صاحب الـ22 عاما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك بعدما قدم بولونيا في وقت سابق عرضا للزمالك من استعارة مصطفى فتحي مقابل 400 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل مليون و600 ألف يورو وكان من المفترض أن يتم الرد عليه عقب لقاء سموحة في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ربط احتراف مصطفى فتحي بمصير أحمد حمودي فهو لا يريد فقدان كلا اللاعبين بل يرغب في ضمان بقاء أحدهما. (طالع التفاصيل)

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