الأهلي لـ كلام في الجون: هل حمودي بديل رمضان؟ قطاع الناشئين مليء بالمواهب

هل سيكون أحمد حمودي لاعب الزمالك والمعار إليه من بازل هو البديل في الأهلي حال رحيل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي؟ محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الفريق الأحمر يجيب.

وتحدث عبد الوهاب للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" يوم الثلاثاء ردا على سؤال هل حمودي سيكون بديل رمضان قائلا:"لا، لدينا العديد من المواهب في قطاع الناشئين".

وأضاف"فريق مواليد عام 1997 و1998 به العديد من المواهب وسوف يراهم الجميع مثلما حدث مع رمضان صبحي في وقت سابق".

وبسؤاله عن هل دخل الأهلي في مفاوضات مباشرة مع بازل من أجل ضم حمودي أجاب"لا لم ندخل في أي مفاوضات مع النادي السويسري".

يذكر أن FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن رمضان صبحي اختار ستوك سيتي كي ينضم له الموسم المقبل حال موافقة الأهلي على احترافه وتوصل الناديين لاتفاق. (طالع التفاصيل)