أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصادر مقربة من أحد المختطفين فى ليبيا: مقتل مصرى على يد الجماعات الإرهابية

Google+ Print
مصادر مقربة من أحد المختطفين فى ليبيا: مقتل مصرى على يد الجماعات الإرهابية مصادر مقربة من أحد المختطفين فى ليبيا: مقتل مصرى على يد الجماعات الإرهابية
أفادت مصادر من أقارب أحد المواطنين المصريين الخمسة المختطفين فى ليبيا بمحافظة الدقهلية، أن أحد المختطفين تمكن من التحدث عبر الهاتف مع أحد أقاربه فى القرية، وأكد له أن الجماعة الإرهابية التى اختطفتهم، قتلت أحد المصريين، لم يتمكنوا من تحديد هويته، حيث كان قد تم اختطافه قبلهم بأسابيع.

وقال المختطف بليبيا، إن الإرهابيين اختطفوا عددا آخر من العمال من جنسيات أخرى.

- اختطاف 5 مصريين بليبيا.. والخاطفون يطلبون 100 ألف دينار فدية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365