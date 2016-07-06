مصادر مقربة من أحد المختطفين فى ليبيا: مقتل مصرى على يد الجماعات الإرهابية

أفادت مصادر من أقارب أحد المواطنين المصريين الخمسة المختطفين فى ليبيا بمحافظة الدقهلية، أن أحد المختطفين تمكن من التحدث عبر الهاتف مع أحد أقاربه فى القرية، وأكد له أن الجماعة الإرهابية التى اختطفتهم، قتلت أحد المصريين، لم يتمكنوا من تحديد هويته، حيث كان قد تم اختطافه قبلهم بأسابيع.

وقال المختطف بليبيا، إن الإرهابيين اختطفوا عددا آخر من العمال من جنسيات أخرى.

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