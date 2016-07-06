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حواجز حديدية لمنع وقوع حوادث مرورية بمحيط أعمال تطوير كوبرى أبو وافية

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حواجز حديدية لمنع وقوع حوادث مرورية بمحيط أعمال تطوير كوبرى أبو وافية حواجز حديدية لمنع وقوع حوادث مرورية بمحيط أعمال تطوير كوبرى أبو وافية
انتشرت الخدمات المرورية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور لإزالة أى عوائق مرورية بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال التطوير لكوبرى أبو وافية بمنطقة الزاوية الحمراء، لإزالة أى أعطال أو مرورية بسبب أعمال إنشاء مشروع محور روض الفرج.

كما تم وضع سدادات وحواجز مرورية لمنع وقوع أى حوادث مرورية بمحيط الأعمال التى تبدأ من منطقة شبرا أمام القادم من إشارة الخلفاوى، مرورًا بشارع معمل الألبان حتى ميدان المماليك ويكون على مرحلتين.

وأوضحت مرور القاهرة، أن المرحلة الأولى للقادم من الكورنيش، ويتم إجراء تحويلة مرورية إلى شارع بين المدارس وبشارع سعد سليم وللقادم من ميدان المماليك اتجاه عبد الحميد الديب.

والمرحلة الثانية بشارع سنجر للقادم من ميدان المماليك مارا بشارع سنجر حتى شارع سعد سليم، ولا يسمح السير أمام القادم من شارع سعد سليم مارا بشارع سنجر بدخول السيارات.

انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى مياه النيل بالوراق
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مصر 365

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