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الرادار يلتقط 2289 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة

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الرادار يلتقط 2289 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة الرادار يلتقط 2289 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة
وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها اجهزة الرادار بضبط 2289 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية، ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها اعلى الطرق السريعة و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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