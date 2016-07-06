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بالصور.. برج الساعة فى مكة المكرمة يطلق ضوء إعلان عيد الفطر

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بالصور.. برج الساعة فى مكة المكرمة يطلق ضوء إعلان عيد الفطر بالصور.. برج الساعة فى مكة المكرمة يطلق ضوء إعلان عيد الفطر
أطلق برج الساعة فى الحرم الشريف بمكة المكرمة، ضوء أزرق اللون، لإعلان عن حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت المملكة العربية ، إن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن اليوم الأربعاء، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويعد إطلاق الأضواء من برج الساعة رمز للاحتفالات بالشعائر الدينية الإسلامية فقد احتفلت المملكة العربية السعودية بالمولد النبوى الشريف بإضاءة برج ساعة الحرم المكى بأنوار وأضواء بارتفاعات شاهقة.

وتعد ساعة البرج فى مكة المكرمة، أكبر ساعة في العالم، فى برج ارتفاعه يزيد عن 600 متر، وقد تم تشغيلها في شهر رمضان من عام 1431 هـ تجريبيًّا.

برج الساعة يطلق الضوء احتفالا بعيد الفطر (1)
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برج الساعة يطلق الضوء احتفالا بعيد الفطر

برج الساعة يطلق الضوء احتفالا بعيد الفطر (2)
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إعلان عيد الفطر فى مكة

برج الساعة يطلق الضوء احتفالا بعيد الفطر (3)
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برج الساعة فى مكة المكرمة


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مصر 365

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