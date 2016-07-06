حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 يوليو 2016

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 6/7/2016

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الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 6/7/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 6/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

>عندما يوجه إليك رئيسك فى العمل أى انتقاد بخصوص عملك، فلا تأخذ الأمر على أعصابك وتقبل الأمر فالجميع يخطئون، كل ما يجب أن تركز عليه هو تطوير نفسك حتى تثبت له أنك جدير بالثقة، وحتى تثبت لنفسك أنك قادر على فعل المزيد والمزيد، يجب عليك كذلك متابعة كل جديد فى مجال عملك، فهذا يزيد من مهاراتك فى العمل.>شريك حياتك حتى وإن كان يعرف جيداً أنك تحبه، فهو بحاجة إلى سماع ذلك منك أكثر من مرة، وبأكثر من طريقة، حاول أن تعبر عن مشاعرك هذه كى لا تذبل، وتموت، فأى شخض يحتاج إلى التأكد من حب الطرف الآخر له، وليس بالضرورة أن يكون هذا التعبير بالكلمات، بل التصرفات أوقع.>إن كنت تعانى من الحساسبية امتنع عن السير فى تلك الأماكن التى يوجد بها الأشجار، والحشرات، عليك كذلك المتابعة مع طبيب يتابع حالتك ويشخصها، وتذكر أن الاهتمام بالصحة أمر غاية فى الأهمية، فلا تتهاون فى هذا الأمر.>عندما تأتى أمامك فرصة لإظهار مواهبك، فلا تتردد أبداً فى فعل ذلك، فالحياة أمامك عريضة وتفتح أبواها، لم تغلقها أنت، الفرص لا تأتى كثيراً فاستغلها.>هناك بعض التوتر بسبب مشاكل مفاجئة وغير متوقعة عليك أن تتحلى بالهدوء التام حتى تمر تلك الفترة لأنها رغم بساطتها قد تنعكس بشكل سلبى جدًا على مستقبلك المهنى ركز فقط فى عملك وحاول تحقيق الأهداف التى وضعتها لنفسك.>مفاجئة بعودة صديق أو حبيب غائب من فترة طويلة تدخل على قلبك الكثير من السعادة. حاول أن تشارك حبيبك فى مواضيعك العملية وتقوى روح الصداقة بينكم فعلاقتكم بحاجة ماسة إلى ذلك.>نتيجة للتوتر الكبير فى مجال العمل قد تعانى من مشاكل صحية فى القولون أو ارتفاع ضغط الدم عليك أن تتحلى بالهدوء وقد يساعدك على ذلك ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أو الرياضات التأملية.>هناك مشكلة تقف أمامك من فترة ولا تستطيع حلها قد تتوصل إلى حلول جذرية لها اليوم عليك فقط أن تتحلى بالشجاعة وتأخذ قرارات حاسمة نحو كل الأمور العالقة فى حياتك.>هناك فرصة للتغيير فى اتجاه حياتك المهنية اليوم وهذا التغيير سوف يكون للأفضل وقد يدخل عليك الكثير من المكاسب المالية. وقت مناسب للدخول فى مشاريع تجارية رابحة لديك العديد من الأفكار الرائعة وقت مناسب لتنفيذها.>انشغالك يقلل من اهتمامك بشريك حياتك مما يتسبب فى مشاكل مفاجئة على أسباب قد تبدو تافهة ولكنها نتيجة لتراكمات الاهمال. حاول أن تظهر الحب والدعم المعنوى لشريكك حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق.>تشعر بالنشاط والحيوية اليوم بعد فترة من الأوجاع والانتكاسات المرضية عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى لا تعود إليك تلك المشاكل مرة أخرى.>مجموعة من الفرص والتغييرات الجذرية قد تدخل حياتك هذه الأيام عليك استغلال الفرصة والتركيز جيدًا على اهدافك. هناك شخص يحبك بصدق لا تعطى فرصة للضغوطات والتوتر بالتفريق بينكم.>أزمة طارئة فى الأفق قد تغير مسار حياتك المهنية بدرجة كبيرة، لا يجب أن تستلم لمثل هذه الأوضاع السيئة، وكن أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل المستجدات، كذلك يجب أن تبحث عن طريقة صحيحة تعالج بها كافة الأمور المتعلقة بالعمل.>علاقتك بالحبيب جيدة جداً ولكن يشوبها بعض القلق والتوتر، استمع إليه ولا تبحث عن المشاكل التى قد تثير الأزمات بينكما، خصوصاً أن علاقتك به فى الفترة السابقة شابها بعض التوترات.>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، ولكن ينصحك الأطباء بأن تتعامل مع نفسك بشكل صحيح، وتبدأ فى تناول الطعام الصحى، وتحصل على قسط كافِ من النوم، ولا تبذل الكثير من المجهود فى العمل.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستشهد تغيرات على مستوى العائلة، كما ستحصل على ترقية فى العمل هذه التى انتظرتها لشهور طويلة، كما أن هناك لقاء قريب مع أحد الأصدقاء القدامى الذى سيجعلك تشعر بالحنين إلى أيام بعينها.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

برج الثور على الصعيد المهنى ..

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

>علاقتك بمديرك متوترة جداً خصوصاً أن هناك بعض الأخطاء التى وقعت بها مؤخراً، كما أنه من الأفضل أن تهتم بكل هذه التفاصيل الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر عليك سلباً فيما بعد.

لقاء قريب مع حبيب قديم قد يكون سبباً فى اشعال الحب بينكما من جديد، عليك أن تراعى فترة الغياب، وتعيد ترتيب الأوراق إذا كنت تنوى الرجوع إليه.

>على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتحصل على قسط وافِ من النوم، كذلك يجب أن تكون هادئ ولا تستجيب للأنفعالات التى مررت بها مؤخراً.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات سواء على مستوى العمل أو الأصدقاء، حاول أن تستغل كل الفرص التى ستكون متاحة لك فى الفترة المقبلة.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

القوس على الصعيد العاطفي:

القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

>التأقلم على بعض الأوضاع المزعجة فى محيط العمل، هو حل سليم ، لأن هذه الوضاع تكون طبيعية فى بدايات اى عمل جديد فأنت تتواجد مع أشخاص تتعامل معهم لأول مرة وبالتالى فأنت لا تعرف الكثير عن طبيعة أفكارهم و طريقتهم فى تنفيذ مهام العمل، وأنت من الأشخاص التى من الممكن أن تتكيف بسهولة مع الأفراد وتفرض طريقة عملك عليهم.>الحديث عن شخص بشكل دائم، يشير إلى إنه يشغل جزء كبير من تفكيرك، وتعتبر هذه العلامة من مؤشرات الحب التى يعتقد فيها مولود القوس ويندهش لما يفعله أحياناً تحت مسمى أحاديث عادية، أنت مؤهل جداً فى هذه الفترة لخوض مغامرة عاطفية ربما تكون هى القصة الحقيقية التى ستعيشها فى المرحلة المقبلة، وتجنى ثمارها بالشكل الذى تتمناه دائماً.>وعكة صحية خفيفية تصيبك بسبب تناول المشروبات المثلجة كثيراً، وتعانى هذه الفترة من احتقان الزور وألام الحنجرة التى تؤثر بشكل كبير على صوتك، تناول المشروبات الدافئة والأعشاب هو الحل السريع والفعال الذى سيفيدك كثراً فى هذه المشكلة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة هامة فى حياته فعلى الصعيد المهنى البدايات العملية الجديدة تتطلب من مولود القوس التأقلم على الأشخاص الجدد الذين ستتعامل معهم فى محيط العمل، والاستعداد لقصة حب جديدة سيغير حياتك كثيراً فى الفترة القادمة.>برج العقرب على الصعيد المهني: تشعر بعدم الراحة فى عملك هذه الأيام كما تشعر بعدم الاستقرار، لا تتعجل فقريبًا سيصبح العمل أكثر استقرارًا لكن كل هذا سيحدث بالصبر، مزيد من الاجتهاد والالتزام الفترات الماضية سيغير من الانطباع الذى أخذ عنك طيلة الفترة الماضية، محاولة كسب أحد زملاؤك فى عملك ستكون غير مجدية.

العقرب على الصعيد العاطفي: أنت مخير الآن بين أمرين كلاهما أصعب من الآخر، من الأفضل أن لا تحن إلى علاقة قديمة، فعلاقتك الحالية بشريكك مستقرة كما أن نسب نجاحها تُعد كبيرة، لا تجعل نرجسيتك تؤثر على علاقتك بشريكك فقد يصيبه الملل وتستفيق من كل هذا فى وقت متأخر.

العقرب على الصعيد الصحى: ستلجأ لعمل عملية الفترة المقبلة خاصة بجهازك التنفسى، الأمور الصحية لك تسوء مع الوقت، كما أن أزمتك النفسية تحكمت بشكل كبير فى صحتك الفترة الماضية، لا تأخذ كل ما يحدث على أعصابك؛ حفاظًا على صحتك التى تعانى منها كثيرًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: تجلس مع نفسك اليوم لتخطط كى تبدأ حياة جديدة بمبادئ جديدة، من الأفضل أن تبتعد عن كل الأشياء السلبية التى كنت قد فعلتها الفترة الماضية، حاول أن تضع بعض الأشياء فى جدولك والخاصة بجانب العمل والإقبال على خطوة الماجستير، فأنت كنت تطمح بها منذ فترة كبيرة.

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

>مجموعة من العقبات تعيقك عن تنفيذ بعض المهام التى تخطط لها منذ فترة كبيرة، تواجه مواقف مختلفة فى العمل بعضها يسعدك للغاية وبعضها يستوقفك لوقت، ويلزمك بإعادة التفكير فى عدد من نقاط ضعفك التى تراها فى العمل حتى تستطيع أن تقومها وتتغلب عليها، بل وتستثمرها حتى تكون من نقاط قوتك، وتساعدك على تطوير نفسك.>التعامل مع المقربين بناء على الذكريات القديمة التى طالما جمعت بينكم لفترات طويلة مضت، تزيل جميع الفجونتا التى صنعها الوقت والمسافات الكبيرة المتواجدة الآن، تواجه كثير من المواقف التى تثبت لك أن المشاعر لم تتغير كثيراً، و أن صلات القرابة والعلاقات العاطفية تبقى رغم الظروف القهرية التى تفرضها الحياة فى بعض الأوقات.>تواجه مجموعة من المشكلات الصحية التى تظهر بشكل متتالى، وتعانى من ألام الأسنان التى تتسبب فى تغيير حالتك المزاجية إلى الأسوأ، الالتزام بالعقاقير الطبية ربما يكون هو الحل الأمثل هذه الفترة، و متابعة حالتك مع طبيب أمر ضرورى حتى تتغلب على هذه الفترة العصيبة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة صعبة على المستوى المهنى الذى يجد فيه بعض المعوقات التى تحول دون تنفيذه للأفكار التى يعتبرها من أساسيات عمله فى الفترة القادمة، والأوضاع العاطفية ربما هى الجزء الذى يسعد أوقاته هذه الفترة مع الحنين لذكريات مضت>برج الدلو على الصعيد المهني: طاقة كبيرة تملأ قلبك هذه الأيام بشكل غير مسبوق، هذه الطاقة ستدفعك إلى العمل أكثر وأكثر حتى تصل إلى منصب كنت تطمح به منذ فترة كبيرة، حاول التفانى فى عملك هذه الأيام خاصة، فالمتغيرات فى العمل ربما تجعل من نصيبك شيئًا جيدًا يُغير حياتك العملية بشكل ملحوظ.

الدلو على الصعيد العاطفي: أخبار تخص حبيب قديم فى الطريق إليك، كنت تبحث الفترة الماضية عن أخباره أملا فى العودة لتلك العلاقة التى باءت بالفشل، لا تحاول تكرار الدرس مجددًا، فسينتج عنه نتائج قاسية هذه المرة، البحث عن علاقة عاطفية جديدة أفضل من العودة لعلاقة حُكم عليها بالفشل من قبل.

الدلو على الصعيد الصحى: صحتك تأثرت بشكل كبير هذه الأيام بتغير الأحوال الجوية، كثرة تناولك للعقاقير جعل مناعتك تضعف، حاول أن تترك الأدوية هذه الفترة والجأ للأعشب الطبيعية فهى أفضل كثيرًا ولن تؤذيك فى أى حال، وضعك الصحى يفرض عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا لاستشارته، لا تكن معاندًا طوال الوقت، فتأثير ذلك على الصحة لن يكون مجديًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: ضائقة مالية ستواجههك وستدفعك للاقتراض من المقربين إليك، لذا حاول أن تدخر القليل من الأموال الأيام المقبلة، حتى تستطيع أن تُسدد مديونياتك، الوقت مناسب للتفكير فى وضعك المالى بشكل أفضل فالظروف القادمة سوف تفرض نفسها عليك عاجلا أم أجلا.

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني: أصبح من الضرورى الآن البحث عن فرصة عمل ثانية بجانب عملك الأساسى، فالظروف المالية الخاصة بك أصبحت تفرض نفسها عليك بشكل غير مسبوق، حاول التوفيق بين العملين الفترة القادمة حتى تحقق الأهداف التى تريد تحقيقها، والتى هى فى الأساس أهداف مالية.>الحوت على الصعيد العاطفي: حب جديد يظهر فى الأفق اليوم، شخصًا كنت ترغب فى التعرف عليه الفترة الماضية وبالفعل سيحدث هذا اليوم، لا تخشى من الدخول فى علاقة جديدة فهذه ستجعل نفسيتك أكثر راحة واستقرار من أى وقت سابق، لابد أن تحدد بعض المبادئ التى ينبغى أن تسير عليها الفترة القادمة فى علاقتك الجديدة.

الحوت على الصعيد الصحى: الآلام فى الجهاز الهضمى تشعر بها هذه الفترة نتيجة تناولك الكثير من النشويات، لا تعتمد بشكل أساسى فى حياتك على الأطعمة من الخارج، فهى تجعل الجهاز الهضمى بك متعبًا طوال الوقت، الوقت يفرض نفسه عليك للسير على نظام غذائى معين وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: جلسة ستجمعك بأحد أصدقاؤك اليوم، ستفضفض لصديقك لمدة طويلة اليوم عما حدث خلال الأشهر الماضية، ربما يُحسن هذا من نفسيتك التى أصابها الضرر فى الفترة الماضية، معالجة نفسيتك بالتنزه فى الحداثق والمنتزهات سيكون له تأثير إيجابى على حياتك.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 6/7/2016

الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 6/7/2016

الميزان على الصعيد المهني:

>السعى نحو التقدم فى مجال العمل، يحتاج إلى اصرار على عدد من المبادئ التى من المفترض أن تكون أساس حياتك العملية فى الفترة المقبلة، من أهمها التكتم على أخبار العمل والمواقف الشخصية حتى تتجنب المشكلات و الأحاديث الجانبية و السير بخطى ثابتة حتى تستطيع إنجاز أكبر عدد من الأفكار و المهام فى أقصر وقت ممكن.>التعامل مع كل شخص بشخصية مختلفة، ربما يكون شىء ممتع فى بعض الأحيان، لكن الاستمرار فى ذلك سيكون فى غاية الصعوبة، خاصة أن هناك مواقف لا يمكن أن تخفى فيها عواطفك واتجاهاتك الشخصية، حاول أن توازن الأمور فى النواحى الاجتماعية، حتى لا تجد نفسك فى مواقف تتطلب منك نوع معين من التعامل أنت لا تجيده على الإطلاق.>انت فى حالة صحية لا تبدو سيئة لكنها أيضاً لا تبدو جيدة تماماً، تحتاج إلى استعادة قوتك البدنية والذهنية، ولذلك فممارسة الرياضة و تناول فاكهة وخضروات طازجة سيفيدك كثيراً، والمشى لمدة نصف ساعة يومياً سيغير كثيراً من حالتك الصحية والمزاجية.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة التحدى فى حياته خاصة على الصعيد العملى الذى يتطلب منه أن يطور من أدائه فى العمل ليثبت كفاءته وقدرته على التقدم بخطى ثابتة وسريعة فى الفترة المقبلة، كذلك النواحى العاطفية والاجتماعية التى تفرض عليه بروتوكول مميز فى التعامل مع الأشخاص.

عندما تشعر بإجهاد فى العمل فلا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، إخبر رئيسك فى العمل أنك تحتاج إلى إجازة، وحاول أن تستثمر هذا الوقت فى الراحة، ولكن فى الوقت ذاته طور من ذاتك، بالشكل الذى يجعلك قادراً على إنجاز المهام فى الوقت المحدد.

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عليك ألا تدخل فى علاقة عاطفية دون التأكد من أن هذا هو الشخص المناسب إليك، فتضييع الكثير من الوقت فى علاقات لا تناسبك سيضيع الكثير من عمرك، وستظلم هذا الشخص الذى دخلت معه فى علاقة، تأكد من مشاعرك، ثم بوح بها.>عليك الاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، فلا شىء سيفيدك إن حدث مكروه لك، لذلك عليك التركيز على ثلاث محاور، شرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، وكذلك النوم لعدد ساعات كافية فى اليوم، كل ذلك سيؤتى ثماره وستلحظ نتيجته مع الوقت.>لا تلقى على الآخرين أخطاءك، فكل شخص يتحمل تبعات خطأه، وإن فعلت ذلك طوال الوقت، فهذا لا يعنى سوى أنك تهرب من المشكلة الرئيسية، ولا تواجهها أبداً.