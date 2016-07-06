"الكلاحين" بقنا تستغيث في ليلة العيد من انقطاع المياه عن القرية منذ 15 يوما

سيطرت حالة من الغضب على أهالى قرية الكلاحين، التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، على خلفية انقطاع مياه الشرب عن عدد من النجوع بالقرية منذ 15 يوما.

واستغاث الأهالى بالمسئولين لحل أزمة مياه الشرب، خاصة فى ليلة عيد الفطر، واحتياجات المنازل لمياه الشرب واستعداد المساجد لصلاة العيد.

وأكدوا أن المياه لم تصل القرية منذ 15 يوما إلا ساعات قليلة فجرا، فى الوقت الذى توقفت المياه عن الوصول للقرية منذ أيام قليلة وتنقطع بشكل مستمر.

واستغاث محمد محمود، أحد أهالى القرية، باللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، للتدخل السريع لحل الأزمة، لافتا إلى أن الوضع سئ جدا داخل المنازل ومعاناة كبيرة يعيشها الأهالى بانقطاع المياه بشكل مستمر منذ مايقرب من أسبوع فى الوقت الذى عانى فيه أهالى القرية من انقطاع المياه طوال شهر رمضان لساعات طويلة ووصولها لمدة 3 ساعات فجرا فقط مع تجاهل المسئولين بشركة مياه الشرب.

و طالب أهالى القرية بانشاء محطة رفع بالقرية، والتى تعتمد ومدينه قفط وقرية الشيخية على محطة رفع مياه بقرية البارود التى تبعد مسافات كبيرة عن القرية، مما يتسبب فى عدم وصول المياه للقرية، لافتين إلى أن المدينة الصناعية بالقرية أيضا تعتمد على هذه المحطة لتغذيتها.

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بدأت بالفعل في تركيب مواتير رفع لعدد من القري بمركز قفط، لافتا إلى أنه جار الانتهاء منها وتشغيلها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فيما ستعمل الشركة اليوم على دعم القرى بسيارات مياه تابعة للشركة لتغذية القرى وسد احتياجات الأهالى.

>